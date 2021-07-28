В жилом доме Барнаула произошел взрыв газа

В результате происшествия два человека получили травмы. Кроме того, были разрушены две стены. По данным регионального управления МЧС, последующего возгорания не произошло.

Один из пострадавших — семилетний ребенок. Его доставили в больницу с сотрясением мозга. Женщину 69 лет госпитализировали с ожогами.

