В жилом доме Барнаула произошел взрыв газа
28 июля 202107:44
Взрыв газовоздушной смеси произошел в многоквартирном доме на улице Молодежной в Барнауле, сообщило ТАСС.
В результате происшествия два человека получили травмы. Кроме того, были разрушены две стены. По данным регионального управления МЧС, последующего возгорания не произошло.
Один из пострадавших — семилетний ребенок. Его доставили в больницу с сотрясением мозга. Женщину 69 лет госпитализировали с ожогами.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru