В жилом доме Барнаула произошел взрыв газа

Взрыв газовоздушной смеси произошел в многоквартирном доме на улице Молодежной в Барнауле, сообщило ТАСС.

Два человека погибли при взрыве в немецком Леверкузене

В результате происшествия два человека получили травмы. Кроме того, были разрушены две стены. По данным регионального управления МЧС, последующего возгорания не произошло.

Один из пострадавших — семилетний ребенок. Его доставили в больницу с сотрясением мозга. Женщину 69 лет госпитализировали с ожогами.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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