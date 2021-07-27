Два человека погибли при взрыве в немецком Леверкузене

Два человека стали жертвами взрыва на химическом заводе в немецком городе Леверкузен. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что тела погибших были найдены в ходе спасательных работ. Еще пять человек считаются пропавшими без вести, ведутся их поиски.

По данным агентства, в результате происшествия пострадали более 30 человек.

Ранее сообщалось, что химпарк, где произошел взрыв, занимается производством различных химикатов, в том числе продуктов азотирования и хлорирования, ароматических углеводородов.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:ГерманияВзрыв
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