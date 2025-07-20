В Зеленограде после атаки беспилотников взорвался автомобиль
20 июля 202503:01
В Зеленограде после попадания обломков беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины взорвался автомобиль, сообщает Telegram-канал Mash.
На опубликованных вилеокадрах видно воронку в земле, горящую машину и момент взрыва на парковке.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на месте падения обломков беспилотника в Зеленограде серьезных повреждений и пострадавших нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru