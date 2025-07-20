В Зеленограде после атаки беспилотников взорвался автомобиль

В Зеленограде после попадания обломков беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины взорвался автомобиль, сообщает Telegram-канал Mash.

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На опубликованных вилеокадрах видно воронку в земле, горящую машину и момент взрыва на парковке.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на месте падения обломков беспилотника в Зеленограде серьезных повреждений и пострадавших нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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