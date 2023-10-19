Несколько пациентов частной клиники на юге Москвы пострадали при пожаре

Не менее троих пациентов частной клиники на юге российской столицы пострадали в результате пожара. Они госпитализированы, сообщает агентство «Москва».

Возгорание произошло в Международной академической клинике на Автозаводской улице в Даниловском районе. Люди самостоятельно эвакуировались из здания. Загорелся кабинет на первом этаже.

По предварительной информации, состояние пострадавших оценивается как тяжёлое. Они госпитализированы в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее в школе в Анапе прямо во время урока загорелась стена. Учеников экстренно эвакуировали.

