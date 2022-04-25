В Брянске произошел пожар на нефтебазе
Пожар произошел на территории нефтебазы в Брянске произошел пожар, передает ТАСС.
По данным регионального ГУ МЧС, возгорание зафиксировали на базе на Московском проспекте в Фокинском районе города. К месту происшествия были направлены пожарно-спасательные расчеты, которые установили горение на территории нефтебазы.
В пресс-службе правительства Брянской области подтвердили, что на нефтебазе загорелись резервуары, отмечает «Свободная пресса».
Пожару присвоен повышенный ранг, пишет Ura.ru.
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