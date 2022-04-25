В Брянске произошел пожар на нефтебазе

По данным регионального ГУ МЧС, возгорание зафиксировали на базе на Московском проспекте в Фокинском районе города. К месту происшествия были направлены пожарно-спасательные расчеты, которые установили горение на территории нефтебазы.

В пресс-службе правительства Брянской области подтвердили, что на нефтебазе загорелись резервуары, отмечает «Свободная пресса».

Пожару присвоен повышенный ранг, пишет Ura.ru.

