В здание полиции в Брянской области попал беспилотник
31 июля 202300:01
Стало известно о взрыве в здании полиции Трубчевска Брянской области, сообщает Telegram-канал Mash.
По предварительным данным, по нему был нанесен удар с помощью беспилотного летательного аппарата. В результате произошедшего повреждена крыша здания, выбиты окна.
На месте работают спецслужбы. Погибших и пострадавших нет.
В День Военно-морского флота России украинские беспилотники атаковали Москву и Крым. На полуостров направили 25 беспилотников, на Московский регион - три, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru