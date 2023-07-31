В здание полиции в Брянской области попал беспилотник

Стало известно о взрыве в здании полиции Трубчевска Брянской области, сообщает Telegram-канал Mash.

СМИ: под Таганрогом упал неопознанный беспилотник

По предварительным данным, по нему был нанесен удар с помощью беспилотного летательного аппарата. В результате произошедшего повреждена крыша здания, выбиты окна.

На месте работают спецслужбы. Погибших и пострадавших нет.

В День Военно-морского флота России украинские беспилотники атаковали Москву и Крым. На полуостров направили 25 беспилотников, на Московский регион - три, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:ПроисшествияБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры