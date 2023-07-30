СМИ: под Таганрогом упал неопознанный беспилотник

В Ростовской области под Таганрогом упал беспилотный летательный аппарат, пишет Telegram-канал «112».

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По информации издания, дрон упал в хуторе Дарагановка. Загорелся жилой дом и автомобиль.

Сообщается об одном пострадавшем. Устанавливается принадлежность беспилотника.

В ночь на 30 июля над территорией Одинцовского района Московской области уничтожен беспилотник. Еще два дрона были подавлены и упали на территории комплекса «Москва-Сити».

Также минувшей ночью пресечена попытка Украины атаковать объекты в Крыму, заявило Минобороны России. Ведомство уточнило, что противник использовал 25 беспилотников самолетного типа, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
ТЕГИ:ДроныБеспилотникиРостовская Область

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