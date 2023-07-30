СМИ: под Таганрогом упал неопознанный беспилотник
В Ростовской области под Таганрогом упал беспилотный летательный аппарат, пишет Telegram-канал «112».
По информации издания, дрон упал в хуторе Дарагановка. Загорелся жилой дом и автомобиль.
Сообщается об одном пострадавшем. Устанавливается принадлежность беспилотника.
В ночь на 30 июля над территорией Одинцовского района Московской области уничтожен беспилотник. Еще два дрона были подавлены и упали на территории комплекса «Москва-Сити».
Также минувшей ночью пресечена попытка Украины атаковать объекты в Крыму, заявило Минобороны России. Ведомство уточнило, что противник использовал 25 беспилотников самолетного типа, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: под Таганрогом упал неопознанный беспилотник
- На 79-м километре МКАД загорелся автомобиль
- «Локомотив» разгромил «Факел» в матче РПЛ
- В Крыму задержали пытавшуюся поджечь военкомат учительницу
- В Чехии сообщили об аресте активов бизнесмена Евтушенкова
- Киев анонсировал переговоры с США по гарантиям безопасности
- В работе Telegram в России произошел сбой
- Армия Белоруссии начала занятия с инструкторами ЧВК «Вагнер»
- ЭКОВАС допустило применение силы против мятежников в Нигере
- ВСУ обстреляли поселок Прилесье в Белгородской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru