Рогов: В Запорожской области украинские террористы подорвали депутата

В Запорожской области украинские террористы подорвали депутата Акимовского окружного совета, заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, покушение было совершено на депутата Антона Якименко. Он является членом партии «Единая Россия», а также руководителем подразделения ГУП «ГЗО» «Акимовское».

Как добавил Рогов, за терактом стоит украинская сторона.

Ранее ФСБ задержала мужчину, который по заданию сотрудника Службы безопасности Украины заминировал и подорвал в Москве автомобиль бывшего сотрудника СБУ. Правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на убийство, незаконном приобретении (передаче, сбыте, хранении, перевозке) взрывчатки, напоминает «Радиоточка НСН».

