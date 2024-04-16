Рогов: В Запорожской области украинские террористы подорвали депутата
В Запорожской области украинские террористы подорвали депутата Акимовского окружного совета, заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, покушение было совершено на депутата Антона Якименко. Он является членом партии «Единая Россия», а также руководителем подразделения ГУП «ГЗО» «Акимовское».
Как добавил Рогов, за терактом стоит украинская сторона.
Ранее ФСБ задержала мужчину, который по заданию сотрудника Службы безопасности Украины заминировал и подорвал в Москве автомобиль бывшего сотрудника СБУ. Правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на убийство, незаконном приобретении (передаче, сбыте, хранении, перевозке) взрывчатки, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru