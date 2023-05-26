В Запорожской области обнаружили тайник с боеприпасами
Оперативники обнаружили в районе населенного пункта Азовское Запорожской области тайник с боеприпасами, сообщили в региональном управлении МВД РФ.
В тайнике хранились два корпуса гранат и взрыватели к ним, а также форма украинской армии. Боеприпасы изъяли и направили на экспертизу.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Армия РФ нанесла удары по подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, летчики ВКС работают по целям в Ореховском и Пологовском районах, передает «Радиоточка НСН».
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