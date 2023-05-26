В Запорожской области обнаружили тайник с боеприпасами

В тайнике хранились два корпуса гранат и взрыватели к ним, а также форма украинской армии. Боеприпасы изъяли и направили на экспертизу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Армия РФ нанесла удары по подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, летчики ВКС работают по целям в Ореховском и Пологовском районах, передает «Радиоточка НСН».

