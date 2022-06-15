В Запорожской области появятся добровольческие батальоны

Власти Запорожской области начали формировать списки добровольцев для защиты региона от украинских сил. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий в эфире «Соловьев Live».

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«У нас уже есть батальоны людей, мы пока их не оформляем, но большое количество людей, которые бы хотели сегодня защищать свою родину именно от ВСУ. Люди приходят, записываются. Мы пока фиксируем большие списки. Больше 200 человек есть уже в списках людей, которые уже готовы идти», — рассказал Балицкий.

При этом глава ВГА подчеркнул, что собственных сил региона не хватит для взятия под контроль всей территории Запорожья, здесь все зависит от Вооруженных сил РФ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФРегионыУкраина
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