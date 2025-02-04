В Запорожье пять детей пострадали при атаке БПЛА на школьный автобус

Украинский беспилотник ударил по школьному автобусу в Васильевском муниципальном округе Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

Губернатор указал, что была совершена «прицельная атака».

«Серьезно пострадал водитель автобуса. Он находится в тяжелом состоянии. Еще пять детей получили осколочные ранения», — написал Балицкий в Telegram-канале.

Медики оказывают помощь всем пострадавшим.

Ранее в Курской области беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на автомобиль, пострадал мужчина, он получил закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения, пишет Ura.ru.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ДетиБеспилотникиЗапорожье

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