В Запорожье пять детей пострадали при атаке БПЛА на школьный автобус
Украинский беспилотник ударил по школьному автобусу в Васильевском муниципальном округе Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.
Губернатор указал, что была совершена «прицельная атака».
«Серьезно пострадал водитель автобуса. Он находится в тяжелом состоянии. Еще пять детей получили осколочные ранения», — написал Балицкий в Telegram-канале.
Медики оказывают помощь всем пострадавшим.
Ранее в Курской области беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на автомобиль, пострадал мужчина, он получил закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения, пишет Ura.ru.
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