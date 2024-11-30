В Забайкальском крае загорелась школа

Здание школы загорелось на станции Бырка в Забайкальском крае. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по региону.

«Расчеты ГУ "Забайкалпожспас" ликвидируют возгорание здания школы на станции Бырка... На месте работают 15 человек и 4 единицы техники», — подчеркнули в ведомстве.

На момент ЧП уроков в школе не проводилось.

На месте инцидента находятся сотрудник государственного пожарного надзора, добровольные пожарные станции Мирной, сотрудники службы пожаротушения МЧС.

Ранее на юге Москвы загорелось двухэтажное здание общежития.

