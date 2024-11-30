В Забайкальском крае загорелась школа
30 ноября 202409:18
Здание школы загорелось на станции Бырка в Забайкальском крае. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по региону.
«Расчеты ГУ "Забайкалпожспас" ликвидируют возгорание здания школы на станции Бырка... На месте работают 15 человек и 4 единицы техники», — подчеркнули в ведомстве.
На момент ЧП уроков в школе не проводилось.
На месте инцидента находятся сотрудник государственного пожарного надзора, добровольные пожарные станции Мирной, сотрудники службы пожаротушения МЧС.
Ранее на юге Москвы загорелось двухэтажное здание общежития.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Посол: Россия не планирует закрывать два генконсульства в Норвегии
- В Забайкальском крае загорелась школа
- Рогов: Зеленский отказался спасти группировку ВСУ в Курахово
- Израильская армия разрешила начать восстанавливать города на границе с Ливаном
- Компания коуча Шабутдинова задолжала более 400 тысяч рублей
- Во время протестов возле парламента в Тбилиси задержали 107 человек
- СМИ сообщили о взрывах в Лазаревском районе Сочи
- Агентство Moody's изменило прогноз рейтинга Венгрии на «негативный»
- Над Белгородской областью и Черным морем сбили 11 беспилотников ВСУ
- Фурсенко: Мировая наука должна жалеть об исключении РФ из проектов ЦЕРН
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru