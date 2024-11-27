Люди просят о помощи в горящем общежитие на юге Москвы
27 ноября 202417:47
Общежитие загорелось на юге российской столицы, расположенном в 4-м Верхнем Михайловском переулке. Проводится эвакуация, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на оперативные службы.
Огонь охватил площадь в 40 квадратных метров в двухэтажном здании. Со второго этажа люди просили о помощи. По последним данным, пожар перешел на крышу общежития.
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на месте происшествия уже работают пожарные расчеты МЧС. Информация о возможных пострадавших уточняется.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Байден договорился с КНР об освобождении трех американских граждан
- США ввели санкции против компаний из РФ и КНР по закону о нераспространении ОМУ
- Люди просят о помощи в горящем общежитие на юге Москвы
- В Госдуме заявили о масштабной нехватке работников ВПК
- СМИ: В России намерены разрешить ремонт подержанными запчастями по ОСАГО
- Водителя врезавшегося в фуру автобуса в Ленобласти арестовали
- Адель выпустит виниловый бокс-сет с записью концерта в Лас-Вегасе
- Ученый предупредил о новой магнитной буре в ночь на 29 ноября
- Авария на ЛЭП вызвала отключение света в Энергодаре
- Захарова: РФ предпримет адекватные шаги при появлении ракет США в Японии
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru