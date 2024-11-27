Люди просят о помощи в горящем общежитие на юге Москвы

Общежитие загорелось на юге российской столицы, расположенном в 4-м Верхнем Михайловском переулке. Проводится эвакуация, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на оперативные службы.

Огонь охватил площадь в 40 квадратных метров в двухэтажном здании. Со второго этажа люди просили о помощи. По последним данным, пожар перешел на крышу общежития.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на месте происшествия уже работают пожарные расчеты МЧС. Информация о возможных пострадавших уточняется.

