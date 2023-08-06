В Забайкалье задержан один из подозреваемых в нападении на участника СВО
Сотрудники полиции задержали в селе Нерчинский Завод в Забайкальском крае 27-летнего мужчину, которого подозревают в избиении участника спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
В отношении задержанного возбудили уголовные дела. Ему вменяют причинение легкого вреда здоровью и умышленном уничтожении или повреждении имущества.
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в своем Telegram-канале опубликовал видео с задержанием. Он попросил местных жителей не устраивать самосуд.
Ранее в СМИ появилась информация, что участника СВО избили двое забайкальцев. Мужчина потерял ногу на спецоперации, передает «Радиоточка НСН».
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