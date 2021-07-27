В Забайкалье восстановлено движение поездов через реку Ареда

Отмечается, что второй путь открыт. На месте находится гендиректор компании Олег Белозеров.

ЧП произошло на перегоне Куэнга – Укурей. В результате было задержано несколько поездов дальнего следования, начались восстановительные работы, для перевозки пассажиров РЖД пришлось воспользоваться услугами авиакомпаний.

