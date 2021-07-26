РЖД возобновила продажу билетов по Транссибу после обрушения моста

В сообщении РЖД говорится, что работы на мосту продолжаются, но движение поездов не прерывается. За ночь через участок было пропущено 19 поездов, в том числе три пассажирских. В понедельник планируется дать зеленый свет еще пяти пассажирским составом, в которых находятся около 1,4 тыс. человек.

Доставку социально значимых грузов с пятницы организовали по БАМу в обход зоны ЧС на Транссибе, пишет «Газета.ру».

Паводки, которые начались в Забайкалье на прошлое неделе, стали самыми разрушительными с начала года, передает ТАСС. Подтопленными оказались более тысячи жилых домов, 1,8 тыс. приусадебных участков и 21 мост.



