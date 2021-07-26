РЖД возобновила продажу билетов по Транссибу после обрушения моста
Компания «Российские железные дороги» возобновила продажу билетов на поезда, которые следуют по Трассибирской магистрали через Забайкальский край. Об этом говорится в Telegram-канале РЖД.
В пятницу рейсы были отменены из-за обрушения железнодорожного моста через реку Ареда, вызванного паводком. ЧП произошло на перегоне Куэнга – Укурей. В результате было задержано несколько поездов дальнего следования, начались восстановительные работы, для перевозки пассажиров РЖД пришлось воспользоваться услугами авиакомпаний. Движение по мосту удалось восстановить только в воскресенье, передает РИА ФАН.
В сообщении РЖД говорится, что работы на мосту продолжаются, но движение поездов не прерывается. За ночь через участок было пропущено 19 поездов, в том числе три пассажирских. В понедельник планируется дать зеленый свет еще пяти пассажирским составом, в которых находятся около 1,4 тыс. человек.
Доставку социально значимых грузов с пятницы организовали по БАМу в обход зоны ЧС на Транссибе, пишет «Газета.ру».
Паводки, которые начались в Забайкалье на прошлое неделе, стали самыми разрушительными с начала года, передает ТАСС. Подтопленными оказались более тысячи жилых домов, 1,8 тыс. приусадебных участков и 21 мост.
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