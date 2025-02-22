В Забайкалье в ДТП погибли четыре человека

Четыре человека погибли в результате аварии в Забайкальском крае. Об этом сообщило управление МВД по региону.

ДТП произошло ночью на федеральной трассе «Амур» около села Нарын-Талача. Предварительно, 19-летний житель населенного пункта, не имеющий водительских прав, сел за руль Nissan Wingroad и, не справившись с управлением, наехал на металлическое дорожное ограждение. Впоследствии машина опрокинулась.

«В результате аварии погибли водитель, пассажир 1999 года рождения и две 17-летние пассажирки. Еще две девушки доставлены в медучреждение с различными травмами», - указали в МВД.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

Ранее три человека погибли, двое пострадали в аварии с тремя авто в Нижегородской области.

