В Забайкалье в ДТП погибли четыре человека
Четыре человека погибли в результате аварии в Забайкальском крае. Об этом сообщило управление МВД по региону.
ДТП произошло ночью на федеральной трассе «Амур» около села Нарын-Талача. Предварительно, 19-летний житель населенного пункта, не имеющий водительских прав, сел за руль Nissan Wingroad и, не справившись с управлением, наехал на металлическое дорожное ограждение. Впоследствии машина опрокинулась.
«В результате аварии погибли водитель, пассажир 1999 года рождения и две 17-летние пассажирки. Еще две девушки доставлены в медучреждение с различными травмами», - указали в МВД.
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.
Ранее три человека погибли, двое пострадали в аварии с тремя авто в Нижегородской области.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Забайкалье в ДТП погибли четыре человека
- СМИ: Британия объявит о новом пакете помощи Киеву и санкциях против России
- Трамп заявил, что ведомство Маска обнаружило мошенничества на миллиарды
- В Новосибирской области платформа грузового поезда сошла с рельсов
- В России за январь 2025 года зарегистрировали 269 терактов
- В МВД рассказали, зачем нужна отметка о гражданстве в свидетельстве о рождении
- Глава МИД Украины Сибига поговорил с госсекретарем США Рубио
- При нападении у мемориала жертвам Холокоста в Берлине пострадал испанский турист
- Трамп заявил о необходимости встречи Путина и Зеленского
- Экс-голкипер «Зенита» Малафеев женился на 24-летней гимнастке Шкатовой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru