Трое погибли, двое ранены при столкновении трёх машин в Нижегородской области

Трагическое ДТП произошло на трассе в Дивеевском районе недалеко от поселка Ореховец. По предварительной информации, водитель Lada Granta пытался обогнать ВАЗ 2112, выехав на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем «Шевроле Кобальт», после чего его отбросило обратно на ВАЗ, который он намеревался объехать.

В результате аварии в Lada Granta погибли два пассажира, еще один пассажир скончался в «Шевроле Кобальт». Оба водителя получили травмы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее сегодня на трассе рядом с поселком Дружба в Выксунском районе Нижегородской области легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом с 15 пассажирами. В аварии скончались водитель и пассажир легкового автомобиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

