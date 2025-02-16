Трое погибли, двое ранены при столкновении трёх машин в Нижегородской области
Три человека погибли, ещё двое пострадали при столкновении трёх легковых автомобилей в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Трагическое ДТП произошло на трассе в Дивеевском районе недалеко от поселка Ореховец. По предварительной информации, водитель Lada Granta пытался обогнать ВАЗ 2112, выехав на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем «Шевроле Кобальт», после чего его отбросило обратно на ВАЗ, который он намеревался объехать.
В результате аварии в Lada Granta погибли два пассажира, еще один пассажир скончался в «Шевроле Кобальт». Оба водителя получили травмы, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее сегодня на трассе рядом с поселком Дружба в Выксунском районе Нижегородской области легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом с 15 пассажирами. В аварии скончались водитель и пассажир легкового автомобиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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