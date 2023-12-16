В Забайкалье «Урал» с 27 пассажирами съехал в кювет
Грузовик «Урал» с 27 пассажирами съехал в кювет и перевернулся в Забайкалье, погиб один человек. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по региону.
Авария произошла в 22 километрах от поселка Новая Чара.
«На технологической дороге на территории одного из предприятий водитель автомашины "Урал" не справился с управлением, допустил съезд в кювет и опрокидывание транспортного средства», — указали в МВД.
По предварительным данным, в авто находились 27 человек. На месте ДТП скончался пассажир 1979 года рождения. Семь человек госпитализировали с различными травмами.
Ранее в Иркутске произошло массовое ДТП с 18 машинами из-за коммунальной аварии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Пострадал один человек.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Забайкалье «Урал» с 27 пассажирами съехал в кювет
- Вильфанд предупредил об оттепели в Москве
- СМИ: Страны G7 ведут переговоры по использованию российских активов
- СМИ: Мелони убедила Орбана не препятствовать переговорам о членстве Украины в ЕС
- На боевое дежурство заступил полк с «Ярсом» Бологовского ракетного соединения
- Кличко сообщил о взрывах в Подольском районе Киева
- Медэксперт: Актер Мэттью Перри умер вследствие сильного воздействия кетамина
- Над Крымом сбили еще шесть украинских беспилотников
- Путин призвал пресекать любое вмешательство извне в президентскую кампанию
- СМИ: Аргентина передаст Украине два неисправных транспортных вертолета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru