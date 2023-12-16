В Забайкалье «Урал» с 27 пассажирами съехал в кювет

Авария произошла в 22 километрах от поселка Новая Чара.

«На технологической дороге на территории одного из предприятий водитель автомашины "Урал" не справился с управлением, допустил съезд в кювет и опрокидывание транспортного средства», — указали в МВД.

По предварительным данным, в авто находились 27 человек. На месте ДТП скончался пассажир 1979 года рождения. Семь человек госпитализировали с различными травмами.

Ранее в Иркутске произошло массовое ДТП с 18 машинами из-за коммунальной аварии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Пострадал один человек.

