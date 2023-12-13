В ДТП с автобусом и фурой пострадали 23 костромских педагога
В результате аварии с участием пассажирского автобуса и фуры во Владимирской области пострадали 23 костромских преподавателя. Двое из них находятся в реанимации, семеро - в больнице в состоянии средней степени тяжести.
Это уточнил в своем Telegram-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП водитель автобуса погиб на месте.
Учителя из Костромской области ехали в Москву на торжественное мероприятие, посвящённое закрытию Года педагога и наставника в России. Их автобус попал в ДТП на границе Ярославской и Владимирской областей.
Обстоятельства аварии выясняются.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru