В Забайкалье сошли с рельсов вагоны грузового поезда

Вагоны грузового поезда сошли на перегоне Гыршелун-Хушенга в Забайкальском крае. Об этом сообщила Забайкальская железная дорога.

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Инцидент произошел в 04:25 по местному времени. Отмечается, что никто не пострадал, угрозы экологии нет.

«Для ликвидации последствий схода направлены три восстановительных поезда. На движение пассажирских поездов ситуация не повлияла», — указано в сообщении в Telegram-канале дороги.

Причина ЧП устанавливается. Для координации работ по ликвидации последствий инцидента действует оперативный штаб.

Ранее на Забайкальской железной дороге на перегоне Горелый-Бамовская сошли с рельсов 22 грузовых вагона, напоминает Ura.ru. ЧП произошло после выезда автомобиля на пути. Пострадал водитель машины, его госпитализировали, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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