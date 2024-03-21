В Забайкалье сошли с рельсов вагоны грузового поезда
Вагоны грузового поезда сошли на перегоне Гыршелун-Хушенга в Забайкальском крае. Об этом сообщила Забайкальская железная дорога.
Инцидент произошел в 04:25 по местному времени. Отмечается, что никто не пострадал, угрозы экологии нет.
«Для ликвидации последствий схода направлены три восстановительных поезда. На движение пассажирских поездов ситуация не повлияла», — указано в сообщении в Telegram-канале дороги.
Причина ЧП устанавливается. Для координации работ по ликвидации последствий инцидента действует оперативный штаб.
Ранее на Забайкальской железной дороге на перегоне Горелый-Бамовская сошли с рельсов 22 грузовых вагона, напоминает Ura.ru. ЧП произошло после выезда автомобиля на пути. Пострадал водитель машины, его госпитализировали, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru