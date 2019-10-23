СК попросит арестовать подозреваемого в массовом убийстве под Ростовом
Следственный комитет собирается ходатайствовать об аресте одного из подозреваемых в массовом убийстве в Ростовской области. Об этом пишет ТАСС. Ранее в региональном управлении МВД подтвердили задержание 39-летнего мужчины – он подозревается в совершении этого преступления.
Как отмечает «Свободная пресса», трагедия разыгралась накануне в Ростовской области на хуторе в Орловском районе. По имеющимся данным, в конфликте принимали члены двух фермерских семей. Как пишет RT, в перестрелке погибли пять человек, двое пострадали. Еще двое скрылись и объявлены в розыск. Добавим, учaстники конфликтa применяли охотничьи ружья и трaвмaтические пистолеты.
Ura.ru напоминает, что накануне к месте ЧП в Ростовской области были направлены два вертолета с бойцами ОМОН.
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