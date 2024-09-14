В Забайкалье пожар унес жизнь двухлетнего ребенка

Пожар, охвативший жилой дом, был ликвидирован на площади 20 квадратных метров. Во время проверки помещения было обнаружено тело ребенка 2022 года рождения.

Пожар тушили шесть человек с двумя единицами техники. Причины возгорания устанавливаются сотрудниками государственного пожарного надзора, испытательной пожарной лаборатории и Следственного комитета, передает «Радиоточка НСН».

