В Забайкалье пожар унес жизнь двухлетнего ребенка

В поселке Карымское Забайкальского края в результате пожара погиб двухлетний ребенок, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

Соседи успели спасти двоих других детей до прибытия пожарных.

При пожаре на многоуровневой парковке в Одинцове погибли 2 человека

Пожар, охвативший жилой дом, был ликвидирован на площади 20 квадратных метров. Во время проверки помещения было обнаружено тело ребенка 2022 года рождения.

Пожар тушили шесть человек с двумя единицами техники. Причины возгорания устанавливаются сотрудниками государственного пожарного надзора, испытательной пожарной лаборатории и Следственного комитета, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:РебенокПожарЗабайкалье

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