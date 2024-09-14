В Забайкалье пожар унес жизнь двухлетнего ребенка
В поселке Карымское Забайкальского края в результате пожара погиб двухлетний ребенок, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
Соседи успели спасти двоих других детей до прибытия пожарных.
Пожар, охвативший жилой дом, был ликвидирован на площади 20 квадратных метров. Во время проверки помещения было обнаружено тело ребенка 2022 года рождения.
Пожар тушили шесть человек с двумя единицами техники. Причины возгорания устанавливаются сотрудниками государственного пожарного надзора, испытательной пожарной лаборатории и Следственного комитета, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru