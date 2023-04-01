В Забайкалье погиб упавший в заброшенную шахту подросток
Подросток погиб в заброшенной угольной шахте в поселке Шерловая Гора в Забайкалье. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по региону.
В пятницу 16-летний юноша пропал на территории шахты. Отмечалось, что несовершеннолетний мог упасть в провал, образовавшийся из-за обрушения бывших стволов.
«Около 3 часов ночи в ходе поисковых работ в поселке Шерловая Гора сотрудники МЧС обнаружили тело ... подростка», — цитирует РИА Новости сообщение СК.
Тело пропавшего находилось в стволе шахты на глубине около 20 метров. Специалисты проведут судебную медицинскую экспертизу. Правоохранители продолжают доследственную проверку.
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