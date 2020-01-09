Под Саратовом 5-летний мальчик застрелил отца
В Саратовской области 5-летний мальчик случайно застрелил своего отца в результате неосторожного обращения с оружием.
Как сообщает издание «Версия-Саратов», трагедия произошла 3 января в поселке Ивантеевка. Мужчина решил продемонстрировать ребенку свой арсенал и дал в руки ружье.
Мальчик по неосторожности спустил крючок, в результате отец получил огнестрельное ранение в шею. От полученного ранения мужчина скончался.
Местные жители отмечают, что семья считалась благополучной. В свою очередь Следственный комитет начал проверку по факту инцидента.
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