В Забайкалье объяснили, почему поезд наехал на стадо антилоп

Бригада поезда, который сбил краснокнижных антилоп в Забайкальском крае, не успела вовремя затормозить, потому что заметила стадо слишком поздно из-за сложного рельефа местности. Об этом рассказал главный инженер Забайкальской железной дороги Игорь Гордиенко на видео, предоставленном пресс-службой экологического фонда «Компас».

Ранее, 4 февраля, в Telegram-каналах распространилось видео, снятое из кабины машиниста поезда, где видно, как впереди несётся стадо краснокнижных животных. При этом поезд так и не остановился.