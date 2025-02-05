В Забайкалье объяснили, почему поезд наехал на стадо антилоп

Бригада поезда, который сбил краснокнижных антилоп в Забайкальском крае, не успела вовремя затормозить, потому что заметила стадо слишком поздно из-за сложного рельефа местности. Об этом рассказал главный инженер Забайкальской железной дороги Игорь Гордиенко на видео, предоставленном пресс-службой экологического фонда «Компас».

Ранее, 4 февраля, в Telegram-каналах распространилось видео, снятое из кабины машиниста поезда, где видно, как впереди несётся стадо краснокнижных животных. При этом поезд так и не остановился.

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После этого Забайкальская железная дорога начала служебную проверку, чтобы дать оценку действиям локомотивной бригады.

Гориденко отметил, что бригада поезда увидела стадо дзеренов, когда было уже поздно тормозить.

Он уточнил, что комиссия Забайкальской железной дороги, уже предприняла ряд мер по недопущению подобных случаев.

Ранее стало известно, что ущерб от столкновения поезда и «КамАЗа» под Волгоградом превысил 117 миллионов рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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