Поезд в Индии сбил 12 человек из другого экспресса из-за паники

Как информируют местные власти, трагедия случилась в 400 километрах от Мумбаи. Паника возникла после того, как в одном из вагонов Pushpak Express появились искры. Люди дернули стоп-кран, а некоторые поспешили спрыгнуть на рельсы. К несчастью, по соседнему пути в этот момент следовал Karnataka Express.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», к месту ЧП прибыл аварийно-спасательный поезд. Помимо 12 человек еще несколько пассажиров пострадали.

