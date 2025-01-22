Поезд в Индии сбил 12 человек из другого экспресса из-за паники
Паника среди пассажиров поезда в Индии привела к гибели 12 человек под колесами параллельно шедшего состава. Люди стали выпрыгивать из вагонов после распространения слуха о пожаре в поезде в штате Махараштра на западе страны.
Как информируют местные власти, трагедия случилась в 400 километрах от Мумбаи. Паника возникла после того, как в одном из вагонов Pushpak Express появились искры. Люди дернули стоп-кран, а некоторые поспешили спрыгнуть на рельсы. К несчастью, по соседнему пути в этот момент следовал Karnataka Express.
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», к месту ЧП прибыл аварийно-спасательный поезд. Помимо 12 человек еще несколько пассажиров пострадали.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru