В Забайкалье десять вагонов сошли с рельсов при столкновении составов
Два грузовых поезда столкнулись на перегоне Алеур–Бушулей в Забайкалье, передает ТАСС.
Происшествие случилось минувшей ночью. Грузовой поезд столкнулся с впереди стоящим составом. В результате с рельсов сошли 10 вагонов обоих поездов. Также нарушен габарит соседнего пути.
Движение на перегоне приостановлено. Ожидается задержка пассажирских поездов. В происшествии никто не пострадал.
Напомним, в середине июля в Забайкалье с рельсов сошли более 30 грузовых вагонов. В результате инцидента было повреждено железнодорожное полотно обоих путей и опора контактной сети.
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