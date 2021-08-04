В Забайкалье десять вагонов сошли с рельсов при столкновении составов

Два грузовых поезда столкнулись на перегоне Алеур–Бушулей в Забайкалье, передает ТАСС.

Более 30 грузовых вагонов сошли с рельсов в Забайкалье

Происшествие случилось минувшей ночью. Грузовой поезд столкнулся с впереди стоящим составом. В результате с рельсов сошли 10 вагонов обоих поездов. Также нарушен габарит соседнего пути.

Движение на перегоне приостановлено. Ожидается задержка пассажирских поездов. В происшествии никто не пострадал.

Напомним, в середине июля в Забайкалье с рельсов сошли более 30 грузовых вагонов. В результате инцидента было повреждено железнодорожное полотно обоих путей и опора контактной сети.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВагоныПоезда
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