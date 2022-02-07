В Ярославской области депутата арестовали по обвинению в создании нарколаборатории

Муниципального депутата Некрасовского сельского поселения (Ярославская область) Александра Бортникова арестовали по обвинению в организации нарколаборатории. Об этом сообщает портал 76.ru, ссылаясь на официального представителя областного суда Ольгу Козлову.

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Отмечается, что 28-летнего Бортникова обвиняют в производстве наркотиков группой лиц по предварительному сговору. Депутата заключили под стражу на два месяца.

Если вина Бортникова будет доказана, ему грозит от 15 до 20 лет заключения.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:НаркотикиДепутатАрестЯрославская Область
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