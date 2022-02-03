Троих подростков будут судить за продажу наркотиков в Магадане

В Магадане завершилось расследование уголовного дела в отношении трех подростков, которые обвиняются в продаже наркотиков. Об этом рассказали в региональном СУСК.

Им предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ: «Сбыт наркотического средства в особо крупном размере» и «Покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере».