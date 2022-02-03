Троих подростков будут судить за продажу наркотиков в Магадане

В Магадане завершилось расследование уголовного дела в отношении трех подростков, которые обвиняются в продаже наркотиков. Об этом рассказали в региональном СУСК.

Им предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ: «Сбыт наркотического средства в особо крупном размере» и «Покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере».

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По данным источника, летом 2021 года злоумышленники реализовали около 280 граммов наркотиков. Один из правонарушителей пытался продать дополнительную партию запрещенных веществ, но его остановили сотрудники УФСБ. На тот момент обвиняемым было 17 лет.

Во время следствия молодые люди находились под домашним арестом. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением поступило в суд для рассмотрения.

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ТЕГИ:ОбвинениеПодросткиНаркотикиСудМагадан
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