Происшествия

В Ярославской области арматура повредила 16 машин

24 июня23:05

Свисающая с моста в Ярославской области арматура повредила 16 автомобилей, сообщила РИА «Новости» начальник пресс-службы Управления МВД по региону Марина Кокуева.

Причиной инцидента стало стало то, что, что от моста отвалилась часть защитного слоя.

Степень повреждения у автомобилей разная. Информации о пострадавших нет,

В настоящее время арматура убрана.

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ФОТО: flickr.com // Деловое сообщество
ТЕГИ:ДТП