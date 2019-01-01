Происшествия
В настоящее время арматура убрана.
В Ярославской области арматура повредила 16 машин
24 июня23:05
Свисающая с моста в Ярославской области арматура повредила 16 автомобилей, сообщила РИА «Новости» начальник пресс-службы Управления МВД по региону Марина Кокуева.
Причиной инцидента стало стало то, что, что от моста отвалилась часть защитного слоя.
Степень повреждения у автомобилей разная. Информации о пострадавших нет,
В настоящее время арматура убрана.
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ФОТО: flickr.com // Деловое сообщество
ТЕГИ:ДТП