В Ярославле завершили поисковую операцию после взрыва многоэтажного дома
Поисково-спасательная операция на месте обрушения дома после взрыва газа в Ярославле завершена, людей под обломками нет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника регионального МЧС Олега Бочарова.
Спасателям потребуется установить, насколько безопасна оставшаяся часть дома - определить безопасность конструкций каждого подъезда. После этого будет принято решение о дальнейшей судьбе дома.
Соответствующее решение, по словам Бочарова, будет принято в понедельник.
Напомним, 21 августа в 10-этажном жилом доме на улице Батова в Ярославле произошел взрыв. Полностью разрушены шесть квартир, частично – еще шесть. В результате ЧП погибли три человека, в том числе один ребенок. Еще трое госпитализированы.
Основной версией ЧП следствие называет утечку газа в квартире четвертого этажа.
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