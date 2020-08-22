В Ярославле завершили поисковую операцию после взрыва многоэтажного дома

Поисково-спасательная операция на месте обрушения дома после взрыва газа в Ярославле завершена, людей под обломками нет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника регионального МЧС Олега Бочарова.

Спасателям потребуется установить, насколько безопасна оставшаяся часть дома - определить безопасность конструкций каждого подъезда. После этого будет принято решение о дальнейшей судьбе дома.