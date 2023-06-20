В Ярославле загорелся склад на площади 2500 кв. м

Пожар произошел в складских помещениях в Ярославле, предположительно, на месте ЧП хранятся лакокрасочные материалы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя главного управления МЧС по Ярославской области.

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Возгорание возникло на складах на проспекте Октября. Пожарные выехали на место происшествия в 05:45 мск, пишет RT.

Огонь распространился на площади 1800 квадратных метров. В МЧС сообщали об интенсивном горении на месте.

Позже пожар локализовали на площади 2500 «квадратов», пишет Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:ПожарЯрославль

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