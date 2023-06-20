В Ярославле загорелся склад на площади 2500 кв. м
20 июня 202308:54
Пожар произошел в складских помещениях в Ярославле, предположительно, на месте ЧП хранятся лакокрасочные материалы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя главного управления МЧС по Ярославской области.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru