СМИ: на стройке в центре Москвы произошел пожар

В Тверском районе Москвы произошло возгорание, сообщает Telegram-канал Mash.

Пожар возник на территории завода в Москве. Видео

По информации издания, пожар произошел на строительной площадке. По предварительным данным, загорелись утеплитель и пенопласт.

Шесть человек эвакуировали по автолестнице. Сообщений о пострадавших не поступало.

Накануне произошел пожар в частном доме в Тукаевском районе Татарстана. Спасатели обнаружили тела семи погибших, из них трое - дети, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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