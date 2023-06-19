СМИ: на стройке в центре Москвы произошел пожар

По информации издания, пожар произошел на строительной площадке. По предварительным данным, загорелись утеплитель и пенопласт.

Шесть человек эвакуировали по автолестнице. Сообщений о пострадавших не поступало.

Накануне произошел пожар в частном доме в Тукаевском районе Татарстана. Спасатели обнаружили тела семи погибших, из них трое - дети, передает «Радиоточка НСН».

