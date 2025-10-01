В Ярославле загорелся НПЗ

Возгорание возникло на территории нефтеперерабатывающего завода в Ярославле. Об этом сообщил глава Ярославской области Михаил Евраев.

Губернатор подчеркнул, что ЧП не связано с ударами беспилотников, сегодня не было зафиксировано атак БПЛА.

«Пожар носит техногенный характер. Спецслужбы уже работают над его устранением», - написал Евраев в Telegram-канале.

Ранее возгорание произошло на нефтебазе в Феодосии, в одной из старых емкостей горели остатки мазута, пишет 360.ru.

