В Ярославле загорелся НПЗ
1 октября 202507:59
Возгорание возникло на территории нефтеперерабатывающего завода в Ярославле. Об этом сообщил глава Ярославской области Михаил Евраев.
Губернатор подчеркнул, что ЧП не связано с ударами беспилотников, сегодня не было зафиксировано атак БПЛА.
«Пожар носит техногенный характер. Спецслужбы уже работают над его устранением», - написал Евраев в Telegram-канале.
Ранее возгорание произошло на нефтебазе в Феодосии, в одной из старых емкостей горели остатки мазута, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минтранс закрыл бухту Улисс во Владивостоке для гражданских судов
- Почему запрет на экспорт не снизит цены на бензин
- В Ярославле загорелся НПЗ
- Правительство США приостановило работу
- Над Россией уничтожили 20 украинских беспилотников
- СМИ: Эстония начнет продавать брошенные на границе с Россией автомобили
- 10-летняя ученица Тутберидзе установила мировой рекорд
- Россиян в октябре ожидает шестидневная рабочая неделя
- ЦБ РФ одобрил новый дизайн тысячерублевой купюры
- Стубб считает, что Трамп перешел от политики пряника к кнуту в отношении России
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru