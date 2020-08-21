В жилом доме в Ярославле прогремел мощный взрыв
В результате взрыва газа в жилом доме в Ярославле погиб один человек, трое пострадали. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы региона. Отмечается, что ЧП произошло в многоэтажном доме по улице Батова – там обрушились элементы здания с третьего по пятый этаж.
Подробности выясняются, отмечает Свободная пресса.
К слову, в начале июля сообщалось, что после взрыва бытового газа в жилом доме в Нижнем Новгороде возникла угроза обрушения здания. Об этом сообщили в региональном МЧС. Инцидент произошел на шестом этаже 9-этажного четырехподъездного жилого дома. После взрыва последовало возгорание. Пострадали пять человек, двое из них были госпитализированы.
Также отмечается, что пострадали межквартирные перегородки, перекрытие между шестым и седьмым этажами, нарушено остекление двух квартир и лестничного марша подъезда.
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