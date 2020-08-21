В жилом доме в Ярославле прогремел мощный взрыв

К слову, в начале июля сообщалось, что после взрыва бытового газа в жилом доме в Нижнем Новгороде возникла угроза обрушения здания. Об этом сообщили в региональном МЧС. Инцидент произошел на шестом этаже 9-этажного четырехподъездного жилого дома. После взрыва последовало возгорание. Пострадали пять человек, двое из них были госпитализированы.

Также отмечается, что пострадали межквартирные перегородки, перекрытие между шестым и седьмым этажами, нарушено остекление двух квартир и лестничного марша подъезда.

