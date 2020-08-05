«Роскосмос» снял последствия взрыва в Бейруте со спутника

«Роскосмос» разместил в своём аккаунте в Twitter изображение последствий мега-взрыва в Бейруте. Фотография сделана с отечественного спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус-В».

Для сравнения совмещены две фотографии, сделанные с разницей в один день – до и после катастрофического происшествия. Заметно, как взрывом стёрты целые кварталы. На кадрах видно, что практически все постройки в районе порта уничтожены, отмечает Ura.ru. На месте, где стоял взорвавшийся склад, образовался кратер, его заполнило водой.

Накануне в порту столицы Ливана сдетонировали 2700 тонн аммиачной селитры, конфискованной 6 лет назад таможней. Взрыв последовал за возгоранием, возникшим при проведении сварочных работ, уточняет RT.

По последним данным, в результате взрыва погибли не менее 113 человек, более 4 тысяч пострадали. МЧС России отправляет в Бейрут самолёты со специалистами, полевым госпиталем и другой помощью.

Жители Бейрута, в том числе, из России рассказывают страшные подробности ЧП. Так, россиянка Людмила Аун, которая проживает в Ливане уже 22 года, показала «360», в каком состоянии находится ее квартира после взрыва.

