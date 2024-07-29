В Ярославле три человека погибли в автоаварии с грузовиком
29 июля 202400:17
В Дзержинском районе Ярославля легковой автомобиль Hyundai столкнулся с грузовиком «КАМАЗ», сообщает пресс-служба УМВД России по области.
В результате столкновения двое мужчин и женщина, ехавшие в иномарке, погибли. Водитель Hyundai выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом. Водитель и два пассажира легкового автомобиля умерли от полученных травм до приезда скорой помощи.
Ранее под Ульяновском в ДТП с шестью машинами пострадали восемь человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru