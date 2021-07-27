В Ярославле три человека найдены мертвыми в автомобиле

Тела двух женщин и мужчины найдены в припаркованной машине в Ярославле. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное следственное управление.

Жителю Тверской области, готовившему теракт 9 мая, вынесли приговор

Машина была припаркована на улице Декабристов. Отмечается, что видимых повреждений при осмотре тел обнаружено не было.

По данным агентства, в настоящее время личности погибших установлены. Они являлись местными жителями, все трое находились в возрасте около 40 лет.

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Фото: arh.sledcom.ru
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