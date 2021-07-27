Жителю Тверской области, готовившему теракт 9 мая, вынесли приговор
Суд приговорил 18-летнего жителя Тверской области в 16 годам лишения свободы, признав его виновным в изготовлении оружия, убийстве и приготовлении к теракту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное следственное управление.
Согласно собранным следствием сведениям, молодой человек в 2019 году занимался изготовлением оружия, позже в апреле 2020 года, используя это оружие, убил незнакомого ему 48-летнего мужчину. Кроме того, по данным следствия, молодой человек планировал теракт в городе Кимры в Тверской области в день празднования 75-й годовщины Победы в ВОВ.
По решению суда, молодой человек проведет 3 года в тюрьме, еще 13 лет - в исправительной колонии строгого режима.
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