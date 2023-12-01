СМИ: В Ярославле ритуальщики свалили гробы из ковша и захоронили в общей могиле

Ярославские ритуальщики захоронили людей в общем могиле, пишет региональный портал 76.ru.

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Отмечается, что до места погребения гробы привезли в ковше автопогрузчика. Очевидцы сообщили изданию, что гробы с телами бросили в траншею и захоронили там. По словам собеседника СМИ, так хоронят не только взрослых, но и детей.

Позже власти Ярославля рассказали, что так хоронят одиноких и безродных людей. Однако в мэрии отметили, что работники ритуальных служб нарушили правила доставки гробов, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПохороныЯрославская Область

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