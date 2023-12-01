СМИ: В Ярославле ритуальщики свалили гробы из ковша и захоронили в общей могиле
1 декабря 202316:57
Ярославские ритуальщики захоронили людей в общем могиле, пишет региональный портал 76.ru.
Отмечается, что до места погребения гробы привезли в ковше автопогрузчика. Очевидцы сообщили изданию, что гробы с телами бросили в траншею и захоронили там. По словам собеседника СМИ, так хоронят не только взрослых, но и детей.
Позже власти Ярославля рассказали, что так хоронят одиноких и безродных людей. Однако в мэрии отметили, что работники ритуальных служб нарушили правила доставки гробов, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru