СМИ: В Ярославле ритуальщики свалили гробы из ковша и захоронили в общей могиле

Отмечается, что до места погребения гробы привезли в ковше автопогрузчика. Очевидцы сообщили изданию, что гробы с телами бросили в траншею и захоронили там. По словам собеседника СМИ, так хоронят не только взрослых, но и детей.

Позже власти Ярославля рассказали, что так хоронят одиноких и безродных людей. Однако в мэрии отметили, что работники ритуальных служб нарушили правила доставки гробов, отмечает «Радиоточка НСН».

