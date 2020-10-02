В Японии заявили о нарушении границ страны российским вертолетом

В Минобороны Японии заявили, что вертолет РФ нарушил границы воздушного пространства страны. Об этом сообщает местное агентство Kyodo, передает Интерфакс.

Уточняется, что нарушение было зафиксировано в районе острова Хоккайдо.

Ранее в конце сентября сообщалось, что возросшая активность военных США и НАТО в последнее время наблюдается в 20-30 километрах от российской границы. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.



