В Японии заявили о нарушении границ страны российским вертолетом

В Минобороны Японии заявили, что вертолет РФ нарушил границы воздушного пространства страны. Об этом сообщает местное агентство Kyodo, передает Интерфакс.

Уточняется, что нарушение было зафиксировано в районе острова Хоккайдо.

Ранее в конце сентября сообщалось, что возросшая активность военных США и НАТО в последнее время наблюдается в 20-30 километрах от российской границы. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.


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ТЕГИ:ГраницаЯпония
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