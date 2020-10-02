В Японии заявили о нарушении границ страны российским вертолетом
2 октября 202020:47
В Минобороны Японии заявили, что вертолет РФ нарушил границы воздушного пространства страны. Об этом сообщает местное агентство Kyodo, передает Интерфакс.
Уточняется, что нарушение было зафиксировано в районе острова Хоккайдо.
Ранее в конце сентября сообщалось, что возросшая активность военных США и НАТО в последнее время наблюдается в 20-30 километрах от российской границы. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru