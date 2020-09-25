В Генштабе рассказали об активности НАТО у российских границ

Возросшая активность военных США и НАТО в последнее время наблюдается в 20-30 километрах от российской границы. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.

«В связи с этим тиражируемый в НАТО тезис о возросшей агрессивности со стороны России является ложным», - цитируют РИА Новости Герасимова.

В частности, он напомнил о полетах иностранных самолетов и присутствии военно-морских сил НАТО в Баренцевом, Балтийском и Черном морях.

Накануне истребитель Су-27 поднялся в воздух из-за бомбардировщика B-52H ВВС США, который летел над Польшей и приближался к государственной границе РФ, а в минувший понедельник два МиГ-31 сопроводили самолет-разведчика ВВС Великобритании над Баренцевым морем.