В Генштабе рассказали об активности НАТО у российских границ
Возросшая активность военных США и НАТО в последнее время наблюдается в 20-30 километрах от российской границы. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.
«В связи с этим тиражируемый в НАТО тезис о возросшей агрессивности со стороны России является ложным», - цитируют РИА Новости Герасимова.
В частности, он напомнил о полетах иностранных самолетов и присутствии военно-морских сил НАТО в Баренцевом, Балтийском и Черном морях.
Накануне истребитель Су-27 поднялся в воздух из-за бомбардировщика B-52H ВВС США, который летел над Польшей и приближался к государственной границе РФ, а в минувший понедельник два МиГ-31 сопроводили самолет-разведчика ВВС Великобритании над Баренцевым морем.
Между тем, 20 сентября стало известно, что военный флот и авиация Великобритании усилили патрулирование территории около российской границы. Об этом сообщило издание The Sunday Times.
«С последней недели августа к границам России на Черном море и к берегам Кольского полуострова в Арктике было направлено 28 самолетов RAF», — пишет издание, называя операцию «беспрецедентной».
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