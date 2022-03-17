В Японии увеличилось число жертв землетрясения

Число жертв мощного землетрясения на северо-востоке Японии увеличилось до трех человек. Об этом сообщает японский телеканал NHK.

Отмечается, что более 190 человек получили травмы различной степени тяжести. При этом ранее сообщалось о двух погибших и 135 пострадавших. По данным информационного агентства РИА Новости, в посольстве России в Японии рассказали, что среди пострадавших россияне не числятся.

Мощное землетрясение произошло 16 марта в 23:36 часов по местному времени. Его очаг залегал в Тихом океане в районе префектуры Фукусима на глубине 57 километров. Изначально магнитуда землетрясения оценивалась в 7,3, но потом ее пересмотрели до 7,4. По состоянию на 9:00 часов утра 17 марта в регионе произошло 20 повторных землетрясений выше 2,5 баллов.

По данным источника, после землетрясения в городе Сироиси префектуры Мияги повреждена автомобильная магистраль и дорожное покрытие в населенном пункте Томэ. Недалеко от Сэндайского замка произошло обрушение горной породы на автомобильную трассу.