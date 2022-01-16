Япония ждет цунами: эвакуироваться должны более 200 тысяч человек

В некоторых регионах уже зафиксированы волны около метра. Предписание об эвакуации вынесено для 230 тыс. человек в восьми префектурах. Это произошло на фоне угрозы цунами после извержения вулкана Хунга-Хаапай в государстве Тонга.

Предупреждение действуют для жителей префектур Аомори, Иватэ, Мияги, Тиба, Токусима, Коти, Миядзаки и Кагосима. Жителей прибрежных регионов просят укрыться в эвакуационных центрах.

В островном южно-тихоокеанском государстве Тонга произошло извержение вулкана Хунга-Хаапай.

Напомним, 15 января в Японии были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,6. эпицентр подземных толчков располагался в 33 км от города Ишиномиаки, очаг находился на глубине 71,6 км под землёй.

