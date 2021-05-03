В Японии произошло землетрясения магнитудой 5,8 баллов
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали у берегов Японии 3 мая, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Очаг залегал на глубине 190 километром. Эпицентр землетрясения располагался в 155 километрах от острова Исигаки. Информация о разрушениях и угрозе цунами не поступала.
Ранее 1 мая на северо-востоке Японии в районе Мияги произошло сильное землетрясение магнитудой 6,6 баллов. Эпицентр находился в Тихом океане, очаг залегал на расстоянии 60 километров от поверхности земли.
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