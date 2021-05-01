Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на северо-востоке Японии

Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано у северо-восточного побережья японского острова Хонсю, сообщает национальное метеорологическое управление Японии.

Эпицентр подземных толчков располагался рядом с префектурой Мияги, очаг землетрясения находился на глубине 60 км под дном океана.

Сильные подземные толчки ощущались в ряде префектур на востоке и северо-востоке Японии, в частности, Фукусиме, Ибараки, Иватэ, Токио, Сайтаме, Тибе.

Угрозы цунами нет, данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

По данным телеканала NHK, в результате землетрясения не зафиксировано нештатных ситуаций на аварийной АЭС «Фукусима-1». Специалисты не выявили изменений и на АЭС «Онагава» (префектура Мияги) и «Токай» (префектура Ибараки).

