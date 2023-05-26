В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2
У японской префектуры Тиба к востоку от Токио произошло землетрясение магнитудой 6,2, сообщает Главное метеорологическое агентство. В Токио ощущались толчки силой до трех баллов.
Очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров под водой, угрозы цунами нет. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.
20 мая землетрясение магнитудой 7,4 зафиксировано вблизи побережья Новой Каледонии в Тихом океане. По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 416 км юго-восточнее города Нумеа с населением более 94 тысяч человек. Очаг подземных толчков располагался на глубине 45 км.
В Туапсинском районе Краснодарского края вечером 25 мая произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 4,3. Эпицентр находился возле курортного города Туапсе. Очаг залегал на глубине 10 километров, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru