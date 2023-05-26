В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2

У японской префектуры Тиба к востоку от Токио произошло землетрясение магнитудой 6,2, сообщает Главное метеорологическое агентство. В Токио ощущались толчки силой до трех баллов.

Очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров под водой, угрозы цунами нет. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.