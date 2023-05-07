В акватории Байкала произошло землетрясение

Отмечается, что подземные толчки произошли в 22 километрах от села Оймур Кабанского района в 22:07 по местному времени (17:07 мск). Магнитуда землетрясения составила 4,4.

Толчки ощущались в семи муниципальных образованиях Бурятии и столице республики Улан-Удэ.

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло 11 апреля недалеко от Петропавловска-Камчатского. В этот же день началось извержение вулкана Шивелуч, передает «Радиоточка НСН».

