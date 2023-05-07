В акватории Байкала произошло землетрясение
7 мая 202318:54
В Бурятии в акватории озера Байкал зафиксировано землетрясение, сообщили в республиканском управлении МЧС.
Отмечается, что подземные толчки произошли в 22 километрах от села Оймур Кабанского района в 22:07 по местному времени (17:07 мск). Магнитуда землетрясения составила 4,4.
Толчки ощущались в семи муниципальных образованиях Бурятии и столице республики Улан-Удэ.
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло 11 апреля недалеко от Петропавловска-Камчатского. В этот же день началось извержение вулкана Шивелуч, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru