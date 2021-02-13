В Японии произошло сильное землетрясение в 7,1 баллов

В японских префектурах Фукусима и Мияги произошло землетрясение магнитудой 7,1. Об этом сообщает NHK.

Стихийное бедствие зарегистрировано в в 11:08 по местному времени (17:08 мск) 13 февраля.

Свыше 40 новых толчков зафиксировано после землетрясения вблизи Еревана

Известно, что эпицентр землетрясения локализован в 60 км от берега. Существует опасность возникновения цунами. Однако, угрозы для береговой линии не прогнозируют.

После землетрясения начнется проверка АЭС в Фукусиме на предмет возможных повреждений. Об этом заявили журналистам в энергетической компании Tokyo Electric Power Company (TEPCO), сообщает РБК.

Напомним, авария на АЭС в Фукусиме была спровоцирована землетрясением магнитудой 9,0 и цунами в марте 2011 года. Из района были эвакуированы примерно 150 тыс. человек. Станция закрыта с 2013 года.

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ТЕГИ:ФукусимаЗемлетрясениеЯпония
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