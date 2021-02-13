В Японии произошло сильное землетрясение в 7,1 баллов

Известно, что эпицентр землетрясения локализован в 60 км от берега. Существует опасность возникновения цунами. Однако, угрозы для береговой линии не прогнозируют.

После землетрясения начнется проверка АЭС в Фукусиме на предмет возможных повреждений. Об этом заявили журналистам в энергетической компании Tokyo Electric Power Company (TEPCO), сообщает РБК.

Напомним, авария на АЭС в Фукусиме была спровоцирована землетрясением магнитудой 9,0 и цунами в марте 2011 года. Из района были эвакуированы примерно 150 тыс. человек. Станция закрыта с 2013 года.

